К участию привлекли 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения.

ВМФ России начал плановые учения по применению сил флотов. Об этом сообщили в Минобороны.

Плановые учения проходят в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. К участию привлекли 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, а также свыше 20 тысяч военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений. Отмечается. что в течение нескольких дней экипажи кораблей выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России