Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Российские летчики нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М.

Видео: Минобороны России