Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М.
Видео: Минобороны России
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