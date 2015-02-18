  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:46
129
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

0 0

Российские летчики нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М.

Видео: Минобороны России 

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии