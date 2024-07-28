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Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М

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Удар наносился управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы вертолета Ка-52М в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики поразили подразделения украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами. Отмечается, что все назначенные цели были поражены.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолет ка-52м, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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