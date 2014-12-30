Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
Поражение живой силе и технике пяти бригад противника нанесли в районах Ступочек, Катериновки, Максимильяновки и Северска. Кроме того, российские артиллеристы поразили четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. Общие потери украинских войск составили до 540 военнослужащих.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.
Видео: Минобороны России
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