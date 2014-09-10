ВКС РФ уничтожили свыше 50 националистов ударом по пункту дислокации ВСУ в Николаевке

Игорь Конашенков рассказал о проведении СВо на Украине.

Воздушно-космические силы России уничтожили свыше 50 украинских националистов ударом по пункту временной дислокации Вооруженных сил в Николаевке. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 3 августа сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Также повреждены шесть единиц специальной автомобильной техники противника.

В результате высокоточного удара ВКС России по дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ: командиры 132-го разведбатальона ВСУ отказались выполнять приказы командования.

Фото и видео: Минобороны России