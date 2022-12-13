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ВКС РФ сбили в течение суток в ДНР МиГ-29 и Ми-8 Воздушных сил Украины

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Игорь Конашенков рассказал о работе боевой авиации в ДНР.

Военно-космические силы России за после сбили в течение суток проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики МиГ-29 и Ми-8 Воздушных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 14 февраля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что вертолет противника получил повреждения в районе Славянки, а боевая авиация - около Черевковки.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка сбит самолет Миг-29 и в районе населенного пункта Славянка ДНР сбит вертолет Ми-8 ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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