Минобороны РФ: российские войска на Донецком направлении уничтожили 60 военных ВСУ

Также был поражен ангар с военной техникой механизированной бригады ВСУ.

Вооруженные силы России на Донецком направлении уничтожили 60 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Южная группировка войск провела наступательные действия на данном направлении. Российские войска уничтожили четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б" и установку РСЗО "Град". Также был поражен ангар с военной техникой механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем.

Видео: Минобороны России