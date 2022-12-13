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Минобороны: ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем

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Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30.

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Беринговым морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30. Полеты выполнялись над нейтральными водами акватории Берингова моря. В военном ведомстве отметили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолета Ка-52.

Видео: Минобороны России

 

Теги: берингово море, минобороны россии, полет, ракетоносец, ту-95мс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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