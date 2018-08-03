VKFEST: Александр Невзоров "Бог не нужен для объяснения ни единого факта"

В Петербурге в конце июля отгремел грандиозный фестиваль всего - VKFEST!

На протяжении двух дней парк 300-летия был точкой притяжения молодежи Петербурга. Это было связано с тем, что на VKFEST организаторы привезли огромное количество звезд и публичных личностей, надо заметить - очень контрастных. Например, пока на одной сцене выступала Ольга Бузова, на другой пел Боярский, а на третьей раскачивал школьников рэпер Face и множество других артистов. Только блогеров насчитывалось около 50!



Столь глобальный эвент не смог пропустить и известный журналист и телеведущий Александр Невзоров. Он выступил в первый день на площадке "Лекторий" с лекцией "Искусство быть мерзавцем", где он рассказывал различные истории из жизни и размышлял на социально-значимые темы. Например, журналист коснулся темы "Атеизм" и высказал свои наблюдения:

Сейчас я постараюсь наглядно вам объяснить , что такое атеизм. Предположим, эта зажигалка оказалась у китайца 130векеа. Он нажимает на колесико и видит пламя. Китаец 13-века гарантированно решит, что там обитает дракончик, вы нажали ему на хвост и он изрыгнул пламя негодования. Я знаю, что это китайская пластмасса, сжиженный газ, что здесь либо кремниевое, либо пьезо-устройство, происходит отжим кристаллика и поэтому возникает огонь. Для меня ни одна из версий, которую могут предложить дикари – она меня не устроит. И только настоящее знание, подлинное знание – оно рассказывает нам – откуда взялся огонек. Для того, чтобы не пойти и не сдаться попам в тяжелую минуту, друг мой, вам надо заняться естественными науками, которые полностью вас защищать. Тогда вы будете знать, что смерть – чертовски мерзкая штука, но иногда необходимая и целительная штука. Бог не нужен для объяснения ни единого явления, ни единого факта, ни единого события, а то, что становится горько и больно, вы знаете, можно эту горечь и боль пережить все таки не ползя на коленях к врагу. Александр Невзоров

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