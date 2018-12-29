В РНБ открылись выставки, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады

В главном здании Российской национальной библиотеки состоялось открытие выставок, посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от Фашистской блокады

В главном здании РНБ открылись сразу три выставки, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Мы находимся в отделе эстампов, где экспонируется выставка "Каждый ленинградец – боец!" Название это, получено от лозунга, который был опубликован в ленинградской правде в 1943 году. И вот перед нами часть фотогазеты, где тоже используется этот лозунг, который стал любим ленинградцами.

Елена Бархатова, заведующая отделом эстампов Российской национальной библиотеки

Отдел эстампов представил выставку "Каждый ленинградец - боец!". О суровых и героических буднях осажденного города рассказывают редкие подлинные плакаты 1941–1945 гг., агитационные листовки, снимки военных корреспондентов ленинградского отделения ТАСС. Экспозицию дополняют работы художников-графиков, живших в блокадном Ленинграде.

На выставке Отдела рукописей "Январский гром" представлены письма, дневники и воспоминания, как известных деятелей культуры, так и простых ленинградцев. Это дневники художницы Анны Остроумовой-Лебедевой, театрального режиссера Любови Шапориной, переводчицы Софьи Островской, ленинградской школьницы Анны Кечек, стихотворные автографы Ольги Берггольц, Веры Инбер, Всеволода Рождественского, Михаила Дудина, документы из коллекции редактора Ленинградского радио Арсения Островского, начальника Управления по делам искусств Бориса Загурского, работника политуправления Ленинградского фронта Василия Цветкова и других.

Выставку дополняют карты, в которых отражены наиболее значимые этапы обороны города, например, план Ленинграда 1941 г., выпущенный Генеральным Штабом сухопутных войск Германии при подготовке к войне с СССР и фрагмент детального плана Берлина 1944 г., созданный ленинградскими картографами.

Впервые на выставке "Война участвует во мне" представлены уникальные материалы личного архива ответственного секретаря Ленинградской городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков Любови Ивановны Куприяновой. Материалы недавно были переданы ее родственниками в центр "Возвращенные имена" РНБ. Обширный архив содержит свыше 150 фотографий, сделанных фотокорреспондентами ТАСС, копии писем и протоколов, поступавших в Комиссию.

Представленные на выставке в РНБ экспонаты открывают новую страницу в истории блокады Ленинграда.

Выставки будут открыты до 6 февраля, экспозиция в Отделе эстампов - до 15 марта.

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