ВЦИОМ: затраты на подготовку школьника к учебному году превысили 52 тысячи рублей

Социологи узнали у россиян статистику по тому, сколько они тратят на подготовку ребенка к учебе в 2025 году.

Средние затраты на подготовку одного ребенка к школе, по оценке граждан России, выросли за последний год почти на восемь тысяч рублей (или +18 процентов ). Рост показателя составил от 44 270 до 52 251 рублей. Соответствующие данные приведены по результатам социологического опроса от аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на его официальном сайте. Специалисты выяснили, что около 40 процентов опрошенных родителей хотят подготовить ребенка к школе за 10-20 тысяч рублей.

Расходы к школе за год выросли по всем статьям: в абсолютных цифрах максимальный рост пришелся на школьный гардероб, в этом году семьи потратят на него почти 30 тыс. рублей, и это на 4,5 тыс. больше, чем год назад (+18%). А в относительных значениях наибольшее удорожание пришлось на рюкзак или портфель, он обходится в этом году почти в 7 тыс. рублей (на 2,3 тыс. рублей, или на 50%, дороже, чем в 2024 году). авторы соцопроса

В общей сложности именно одежда и сумка формируют основной школьный чек. Эти статьи расходов забирают на себя 70 процентов от общей суммы трат семей на подготовку ребенка к школе. Стоимость учебно-методических материалов (учебников и рабочих тетрадей) составила чуть более семи тысяч рублей, а еще чуть более пяти тысяч рублей семьи потратили на канцелярию. Последние две категории товаров за последний год прибавили в стоимости 430 рублей и 186 рублей соответственно. На 21 процент за год выросли траты на подарки и цветы учителям. Сейчас в среднем цена составляет порядка 3,4 тысячи рублей (+595 рублей).

Директор по стратегическому развитию аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов указал по итогам соцопроса, стабилизация расходов на учебные пособия связана с тем, что по стране стала выполняться норма закона об образовании. Она обязывает образовательные организации бесплатно предоставлять учебники в пользование учащимся. Замедление роста цен на канцтовары также стало результатом эффективного регулирующего воздействия со стороны государства в лице Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая рекомендовала региональным властям заключать временные соглашения по канцтоварам в преддверии нового учебного года.

