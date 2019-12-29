Пожилые люди больше настроены на оформленные отношения.

ВЦИОМ узнал, сколько россиян живут в незарегистрированном браке. Сожительство предпочитает каждый десятый житель страны. Чаще всего за подобные отношения выступает молодежь в возрасте до 34 лет. Об этом сообщили в "Интерфаксе".

Незарегистрированные отношения популярны только у 5% людей в возрасте старше 60 лет. В официальном браке в России состоят 52% населения. Максимальная доля приходится на людей в возрасте от 35 до 44 лет (69%). В зарегистрированный брак вступает 17% молодежи в возрасте до 24 лет.

Социологи напомнили, что опрос проведен 2 марта. В нем приняли участие более 1,6 тысяч человек от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ: каждый десятый россиянин намерен соблюдать Великий пост.

