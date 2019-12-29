Молодежь предпочитает отказаться от данной церковной традиции.

ВЦИОМ: каждый десятый россиянин намерен соблюдать Великий пост. Каждый пятый еще не определился с этим вопросом. Еще 69% опрошенных не будут соблюдать эту традицию. Об этом сообщили в "ТАССе".

Большинство из этого количества - молодые люди в возрасте от 18-24 (80%) и 25-34 лет (81%). Впервые о Великом посте услышали 6% населения, а более половины не смогли назвать даты начала и конца. У 225 респондентов пост ассоциируется с ограничениями в питании, еще у 14% - с ограничениями во всех сферах жизни. Только каждый десятый считает пост очищением.

Напомним, что Великий пост является самым длительным и строгим в православном календаре. Он начинается со 2 марта и тянется на протяжении 150 дней. Завершением станет праздник Пасхи, который в 2020 году приходится на 19 апреля.

Ранее ВЦИОМ: россияне считают, что от коронавируса можно защититься.

