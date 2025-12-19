ВЦИОМ: россияне ждут доллар по 89 рублей

По мнению экспертов, весной американская валюта будет торговаться в диапазоне 75-82 рублей.

Почти половина жителей России ждут ослабления рубля до 89 за доллар в ближайшие месяцы. Об этом сообщают "Известия" со сссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Ожидания россиян оказались на 16% выше текущего официального курса. По мнению экспертов, весной американская валюта будет торговаться в диапазоне 75-82 рублей. Среднегодовой курс составит около 85-89 рублей за доллар.

Также эксперты отмечают, что опорой для национальной валюты остается стабильный экспорт нефти и газа. Кроме того, рубль поддерживает высокая ключевая ставка Центробанка.

По словам заместителя председателя правления Национального Банка Сбережений Елена Марчук, именно страх девальвации заставляет людей быстрее тратить деньги на технику и автомобили. Она добавила, что это в итоге разгоняет общую инфляцию в стране.

Ранее мы сообщали, что в России годовая инфляция замедлилась до 6,4%.

