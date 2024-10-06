ВЦИОМ: ежемесячный доход в 227 тыс. рублей способен сделать россиян счастливыми

Наиболее требовательными оказались жители мегаполисов и миллениалы.

Доход в почти 227 тысяч рублей в месяц необходим российским гражданам для счастья и удовлетворенности своим финансовым достатком. Такие данные получили социологи по результатам опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на официальном сайте организации. Эксперты уточнили, что За последние восемь лет запросы населения к "счастливому доходу" удвоились. В 2017 году для ощущения счастья опрошенным требовалось в среднем 109 тысяч рублей ежемесячно.

Вопреки расхожей фразе о том, что счастье не в деньгах, россияне легко назвали сумму, которая сделает их счастливыми. Это 226 921 рубль в месяц, или 2,5 средней зарплаты. текст исследования

Самые высокие ожидания от ежемесячных доходов отмечаются у миллениалов (люди, рожденные в 1982-2000 годах), а также жителей крупных мегаполисов. Их запросы составляют 300-470 тысяч и почти 700 тысяч соответственно. Более старшему поколению (людям, рожденным до 1967 года) достаточно суммы в 58-128 тысяч рублей, а жителям сельских поселений - 116 тысяч.

Фото: Piter.tv