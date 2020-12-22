ВЦИОМ: более 80% россиян встретят 2021 год дома

В среднем россияне планируют потратить на празднование Нового года 13 тысяч 245 рублей.

Во ВЦИОМе рассказали, что более 80% россиян встретят 2021 год дома. Также результаты опроса показали, что самым желанным гостем у респондентов стал бы президент России Владимир Путин.

Главу государства за новогодний стол пригласили бы 49% респондентов, 29% опрошенных позвали бы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 18% - премьер-министра Михаила Мишустина.

В среднем россияне планируют потратить на празднование Нового года 13 тысяч 245 рублей. В 2019 году эта сумма составляла 10 тысяч 478 рублей.

Ранее россияне назвали самый желанный новогодний подарок.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"