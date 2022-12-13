В Петербурге ужесточат контроль за гидами-переводчиками и экскурсоводами

Городское правительство вправе проверить у работников сферы туризма, проводящих экскурсии, действующую аттестацию и идентификационную карточку.

Депутаты петербургского ЗакСа одобрили в первом чтении законопроект, подразумевающий ужесточение контроля за деятельностью экскурсоводов и гидов-переводчиков в городе. Об этом сообщила пресс-служба парламента Северной столицы.

Согласно документу, принятому в среду, 5 апреля, правительство Петербурга вправе проверить у работников сферы туризма, проводящих экскурсии, действующую аттестацию и идентификационную карточку. Защитой прав потребителей в данной сфере по-прежнему будет заниматься Роспотребнадзор.

В ЗакСе подчеркнули, что ужесточение правил будет актуально для экскурсоводов и гидов, которые выступают в качестве юридических лиц, ИП и самозанятых.

Ранее мы сообщили о том, что малый бизнес сможет выкупать движимое имущество Петербурга.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга