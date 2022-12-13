Малый бизнес сможет выкупать движимое имущество Петербурга

Если предприниматели непрерывно использовали движимое имущество в течение года, то они смогут претендовать на его выкуп.

В среду, 29 марта, депутаты ЗакСа поддержали законопроект в первом чтении о предоставлении малому и среднему бизнесу преимущественного права выкупа движимого имущества, которое предприниматели арендуют у города. Об этом пишет ЗАКС.ру.

Если предприниматели непрерывно использовали движимое имущество в течение года, то они смогут претендовать на его выкуп. Депутат СРЗП Андрей Алескеров сообщил, что среди движимого имущества у города в основном представлены автомобили, что, по его мнению, не очень привлекательно для бизнеса. По словам единороссса Беликова, в будущем добавятся нестационарные торговые объекты.

За законопроект проголосовало 42 депутата. Поправки будут приниматься до 15 апреля.

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Фото: Piter.tv

