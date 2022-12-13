Психолог объяснила рост разводов в Петербурге

По словам специалиста, люди чувствуют, что находятся в сложной ситуации из-за внешнеэкономической политики.

Петербуржцы стали чаще жениться и разводиться. В 2021 году брак расторгли 25,6 тыс. пар, а в 2022 – 26,9 тыс. Психолог Анна Завгороднева рассказала в беседе с "Невскими Новостями", что подобная ситуация была во время пандемии.

Когда люди оказывались нос к носу в квартире 24/7, всплывали все нерешенные проблемы, недоговоренные споры и прочее. Люди просто решали, что больше вместе быть не могут. Сейчас тенденция сохранилась. Анна Завгороднева

По словам специалиста, люди чувствуют, что находятся в сложной ситуации из-за внешнеэкономической политики. Кто-то потерял работу или бизнес. Многие не выдерживают такого стресса и принимают решение разойтись. Завгороднева подчеркнула, что некоторых это, наоборот, могло сплотить.

Психолог напомнила, что физическое и эмоциональное состояние влияет на принятие решений, включая вступление в брак и его завершение.

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