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Узбекский автопром обустроится в Петербурге
Сегодня, 9:45
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lesjasap
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Узбекский автопром обустроится в Петербурге

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Представители узбекских автомобильных предприятий появятся на петербургском рынке.

Минпромторг России заявил о предложении узбекскому автопроизводителю занять территорию завода “General Motors” в Петербурге. Чести удостоилась компания “Узавтосаноат”. В настоящее время вопрос о сборочном производстве узбекских автомобилей еще находится в процессе обсуждения.
 
Отметим, что в Узбекистане работают около двухсот предприятий и организаций, связанных с производством транспортных средств и продукции. Самое крупное  - “GM Uzbekistan”, которое как раз и было создано как совместный проект “General Motors” и “Узавтосаноата”. Ежегодно фирма выпускает 250 тысяч легковых машин.
Теги: автопром узбекистана , промышленность
Категории: Новости СПб

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