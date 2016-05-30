Узбекский автопром обустроится в Петербурге

Представители узбекских автомобильных предприятий появятся на петербургском рынке.

Минпромторг России заявил о предложении узбекскому автопроизводителю занять территорию завода “General Motors” в Петербурге. Чести удостоилась компания “Узавтосаноат”. В настоящее время вопрос о сборочном производстве узбекских автомобилей еще находится в процессе обсуждения.

Отметим, что в Узбекистане работают около двухсот предприятий и организаций, связанных с производством транспортных средств и продукции. Самое крупное - “GM Uzbekistan”, которое как раз и было создано как совместный проект “General Motors” и “Узавтосаноата”. Ежегодно фирма выпускает 250 тысяч легковых машин.