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Увезенного "Шахратом" петербуржца нашли в Волховской больнице с отмороженными ногами
Сегодня, 13:08
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lesjasap
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Увезенного "Шахратом" петербуржца нашли в Волховской больнице с отмороженными ногами

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"Похищенного" с улицы Тамбасова мужчину нашли с обморожением ног в больнице Ленобласти.

Правоохранительные органы обнаружили пропавшего мужчину, которого увез подозрительный кавказец “Шахрат”. После этого мужчину никто не видел. Ситуация усугублялась тем, что незадолго до этого инцидента, пострадавший переписал две комнаты в собственной квартире на имя этого человека.
 
Сообщается, что петербуржца нашли в Волховской больнице. Мужчина находился там с отмороженными пальцами ног. Пациент мало что помнит из событий того времени, пока он отсутствовал. Жертве приходят в голову только обрывочные воспоминания: магазин “Пятерочка”, распитие алкоголя в компании, а после - потеря сознания. 
 
В настоящее время в обстоятельствах дела разбирается полиция. Напомним, что пропавшего не было дома с 21 декабря.
Теги: волховская больница , волховский район , ленобласть , пропажа человека , улица тамбасова , шахрат
Категории: Происшествия Новости СПб

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