Увезенного "Шахратом" петербуржца нашли в Волховской больнице с отмороженными ногами

"Похищенного" с улицы Тамбасова мужчину нашли с обморожением ног в больнице Ленобласти.

Правоохранительные органы обнаружили пропавшего мужчину, которого увез подозрительный кавказец “Шахрат”. После этого мужчину никто не видел. Ситуация усугублялась тем, что незадолго до этого инцидента, пострадавший переписал две комнаты в собственной квартире на имя этого человека.

Сообщается, что петербуржца нашли в Волховской больнице. Мужчина находился там с отмороженными пальцами ног. Пациент мало что помнит из событий того времени, пока он отсутствовал. Жертве приходят в голову только обрывочные воспоминания: магазин “Пятерочка”, распитие алкоголя в компании, а после - потеря сознания.

В настоящее время в обстоятельствах дела разбирается полиция. Напомним, что пропавшего не было дома с 21 декабря.