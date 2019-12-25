Увеличивается количество автобусов, следующих из Выборга

С четверга, 14 мая, меняется расписание нескольких автобусов, следующих из Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Мера принята в связи с увеличением пассажиропотока, которое было выявлено при мониторинге востребованности рейсов. Так, изменения затронут маршруты Выборг-Харитоново, Выборг-Ермилово, Выборг-Советский, Выборг-Высоцк:



Работа по изменению расписаний на других маршрутах в Выборгском районе будет продолжена.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе открывается часть предприятий из сферы обслуживания.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Piter.TV