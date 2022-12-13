Губернатор Ленобласти поручил увеличить число остановок в регионе

Также Александр Дрозденко призвал установить больше объектов уличного освещения, которые обеспечивают безопасность на дорогах.

Жители сразу нескольких районов Ленобласти попросили у местных властей увеличить количество автобусных остановок и уличных светильников на дорогах. Соответствующее поручение дорожному комитету региона накануне дал губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул N47".

Глава региона озвучил просьбу в ходе совещания с председателями областных профильных ведомств. Они будут обязаны нарастить число линий искусственного освещения и установить ещё больше обстановочных.

Дрозденко добавил, что уличное освещение обеспечивает безопасность водителей и пешеходов темное время суток, а крытые остановки необходимы для спасения от непогоды, которая часто бушует в регионе в осенний и зимний период.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти на 11% увеличилось количество поставленных на учёт дачных домов.

Фото: Piter.TV