Площадь строящихся социальных объектов во Фрунзенском, Курортном и Приморском районах увеличили

Речь идет постройке детских садов и школ.

В понедельник, 21 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что на члены городского правительства одобрили изменения параметров зданий для размещения детских садов и школ, которые строятся во Фрунзенском, Курортном и Приморском районах. Параметры увеличены в соответствии с нормативными требованиями.

Так, на проспекте Славы планируется построить детский сад на 110 мест. Его площадь увеличится с 4 тыс. до 4,7 тыс. "квадратов" метров. Также будет увеличена площадь озеленения территории. В Сестрорецке увеличится площадь детской художественной школы с 4,8 тыс. до 9 тыс. "квадратов" метров. То есть у здания изменится этажность, количество парковочных мест и площадь озеленения. В Приморском районе площадь детского сада на Нижне-Каменской улице планируется увеличить с 7,5 тыс. до 10 тыс. "квадратов" метров.

Фото: Piter.tv