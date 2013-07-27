Утят-вымогателей заметили в парке "Монрепо"

По всей видимости, утята сильно привыкли к людям, поэтому не боятся осматривать сумки.

Накануне днем в официальной группе музея-заповедника "Парк Монрепо" во "Вконтакте" опубликовали пост-предупреждение об "опасной банде утят-подростков".

Администрация не несет ответственности за оставленные на берегу вещи – работает банда подростков. Напоминаем, что вымогателей ни в коем случае не надо кормить – магазинная еда крайне вредна подрастающим организмам. отмечено в сообщении

По всей видимости, утки и утята настолько привыкли к людям, что не боятся проверять сумки на предмет чего-нибудь съестного. "Банду" запечатлели на месте преступления.

Фото: Вконтакте / Музей-заповедник "Парк Монрепо"