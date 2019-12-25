Сейчас на улицах города очень много людей.

Утром 25 мая петербуржцы обрушили индекс самоизоляции до красной зоны. По данным сервиса "Яндекс. Карты", сейчас этот уровень держится на отметке 2,1 из возможных пяти. Это значит, что на улицах города очень много людей.

Несмотря на плохие показатели, Северная столица попала в тройку городов-миллионников по количеству людей дома. Лучше всех самоизоляцию соблюдают в Уфе, где на момент 9:40 зафиксировано 2,6 баллов. На втором месте Москва с баллом 2,3.

Самые плохие результаты в Новосибирске (1,1), Красноярске (1,1) и Челябинске (0,9).

Ранее мы писали, что в понедельник в Петербурге потеплеет до +18 градусов.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"