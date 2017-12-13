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Утром в Петербурге горели "Лахтинские бани"

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В Приморском районе утром спасатели тушили пожар повышенной сложности.

На Лахтинском проспекте, 33 около семи часов утра произошло возгорание. Пожар начался на территории “Лахтинских бань”. Первый расчет спасателей прибыл  на место в 6.50. 
 
Сообщается, что в результате пострадало помещение 10 на 30 метров, которое располагается в 2 этажном здании. Причиной пожара стала обстановка комнаты на втором этаже. Спустя четыре минуты после начала тушения ранг пламени был поднят до повышенного уровня сложности. 
 
В настоящее время сведений о пострадавших нет. На месте инцидента было задействовано 7 единиц спецтехники и 32 человека личного состава ГУ МЧС.
 
Видео: Piter.tv
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Теги: возгорание , лахтинские бани , лахтинский проспект , мчс , пожар , приморский район
Категории: Новости СПб

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