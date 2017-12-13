Утром в Петербурге горели "Лахтинские бани"

В Приморском районе утром спасатели тушили пожар повышенной сложности.

На Лахтинском проспекте, 33 около семи часов утра произошло возгорание. Пожар начался на территории “Лахтинских бань”. Первый расчет спасателей прибыл на место в 6.50.

Сообщается, что в результате пострадало помещение 10 на 30 метров, которое располагается в 2 этажном здании. Причиной пожара стала обстановка комнаты на втором этаже. Спустя четыре минуты после начала тушения ранг пламени был поднят до повышенного уровня сложности.

В настоящее время сведений о пострадавших нет. На месте инцидента было задействовано 7 единиц спецтехники и 32 человека личного состава ГУ МЧС.

Видео: Piter.tv