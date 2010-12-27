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Утром на проспекте Энгельса сбили женщину
Сегодня, 10:21
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lesjasap
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Утром на проспекте Энгельса сбили женщину

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Трагический случай унес жизнь женщины на проспекте Энгельса.

На проспекте Энгельса автомобилист сбил пешехода. Сообщается, что несчастный инцидент произошел перед поворотом на Удальную. В результате столкновения пострадала женщина. Очевидцы предполагают, что наезд машины привел к смертельным последствиям для петербурженки. 
 
ДТП с участием пешехода произошло около семи часов утра 8 ноября. 
 
 
 По неподтвержденным сведениям, женщина выходила из трамвая на остановке, которая располагается по середине дороги без выделенной для этого полосы. Один из водителей решил “проскочить”, но не заметил человека на пути своей машины. 
 
По информации от очевидцев, на место происшествия уже третий час службы не приезжают, чтобы забрать тело. 
Теги: авария , пешеход , проспект энгельса
Категории: Новости СПб

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