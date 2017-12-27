Утром на Московском шоссе насмерть сбили перебегающего пешехода

На Московском шоссе погибла женщина-пешеход, которая нарушила ПДД.

Около восьми утра на Московском шоссе произошла авария со смертельным исходом. Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел около заправочной станции “Газпром”.

Автомобилист сбил перебегающую дорогу женщину. От сильного удара потерпевшая скончалась на месте. Проезжающие мимо водители сообщили, что пострадавшая лежит на дороге в сторону города без движения. Позже ее накрыли простыней.

Известно, что из-за сильного столкновения у петербурженки на несколько метров отлетела обувь. На место ДТП вызваны медики и сотрудники ДПС.