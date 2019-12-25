Утром четверга в Ленобласти ожидается туман

В целом день пройдет без осадков.

В четверг, 6 августа, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет комфортной, а утром возможен туман в отдельных районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ночная температура будет колебаться от +10 до +15 градусов. В дневное время суток столбик термометра покажет до +23 градусов.В восточных районах под утро могут пройти небольшие дожди.

Ветер в течение суток будет иметь западное направление с порывами от 3 до 7 м/с.

Атмосферное давление незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что на мусорный полигон в Гатчинском районе прилетели 80 аистов.

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