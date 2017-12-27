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Утром КАД у Кронштадта перекрывали на 1,5 часа из-за пожара фуры

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Утром на КАДе водители полтора часа не двигались из-за пожара транспортного средства.

В районе пяти часов утра 27 декабря один из участков КАДа был полностью перекрыт для проезда в связи с пожаром одного транспортного средства.
 
По сведениям от очевидцев, на дороге в сторону Кронштадта, чуть не доезжая до Приморского шоссе сотрудники спасательной службы перекрыли проезжую часть для автомобилей. На дороге горела фура. На ликвидацию последствий у огнеборцев ушло более полутора часов. 
 
Отметим, что грузовик практически полностью выгорел. На место происшествия выезжала карета” скорой помощи”, однако, обошлось без пострадавших. 
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Теги: грузовик , кад , кронштадт , пожар , приморское шоссе , фура
Категории: Новости СПб

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