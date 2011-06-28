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Утром 8 ноября прозвучат проверочные сирены в Петербурге
Сегодня, 20:50
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Утром 8 ноября прозвучат проверочные сирены в Петербурге

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Проверка продлится чуть менее получаса с 10:35 часов до 11:00.

В Петербурге утром во вторник, 8 ноября, в городе завоют сирены. В городе проверят системы оповещения населения. Об этом рассказали в администрации Центрального района города. 

На всей территории Петербурга включат включены электромеханические и электронные сирены, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения. Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города, и другие технические средства.

Проверка продлится чуть менее получаса с 10:35 часов до 11:00.

Фото: piter.tv
 

Теги: проверка, сирена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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