Утром 8 ноября прозвучат проверочные сирены в Петербурге

Проверка продлится чуть менее получаса с 10:35 часов до 11:00.

В Петербурге утром во вторник, 8 ноября, в городе завоют сирены. В городе проверят системы оповещения населения. Об этом рассказали в администрации Центрального района города.

На всей территории Петербурга включат включены электромеханические и электронные сирены, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения. Будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города, и другие технические средства.

Проверка продлится чуть менее получаса с 10:35 часов до 11:00.

Фото: piter.tv

