Утром 30 октября Парнас "растворился" в зеленом тумане

Странный и пугающий зеленый туман заворожил петербуржцев на Парнасе.

Как сообщают очевидцы, утром 30 октября район Парнаса буквально “растворился” у тумане. Петербуржцы отметили необычайно красивое природное явление. Фотографии “исчезновения” выложил пользователь социальной сети “Вконтакте”.

В комментариях к посту люди стали писать о том, что фильм “Мгла”, поставленный по произведению Стивена Кинга начинался точно так же. Другие отметили, что неизвестно, что именно станет с этой частью города через десять лет, если уже сейчас складывается такая непонятная ситуация.

Зеленый цвет тумана петербуржцы пытаются объяснить тем обстоятельством, что районе находится на болотах, поэтому обычный туман приобретает такой необычный оттенок.