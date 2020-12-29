Утром 1 января улицы Петербурга свободны от машин

Загруженность дорог составляет всего 1 балл.

Первое утро нового года оказалось для петербургских автомобилистов добрым. Загруженность дорог 1 января в городе составила всего 1 балл. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

По состоянию на 09:15, большинство дорог на карте Петербурга окрашены в зеленый цвет. Из-за дорожных работ небольшие затруднения наблюдаются на участке проспекта Непокоренных от 2-го Муринского проспекта до пересечения с Кушелевской дорогой. Кроме того, в желтый окрашены дороги возле станции метро "Черная речка", на участке Парашютной улицы и Северного проспекта от проспекта Тореза до пересечения с проспектом Художников. Немного постоять в пробке придется у метро "Гражданский проспект" и на участке Вокзальной улицы от Центральной улицы до Привокзальной площади.

Ранее мы писали, что 1 января возможно образование гололедицы на дорогах.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"