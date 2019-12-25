В понедельник утренние пробки в Петербурге составили 3 балла

В понедельник, 21 декабря, в Петербурге зафиксировали пробки в 3 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. карты.
"Красные участки" наблюдаются на Якорной улице, у Финляндского вокзала, на Каменноостровском проспекте, Обводном канале и Витебском проспекте.
Также водители толкаются на Благодатной улице, у станций метро "Ленинский проспект" и "Автово", на Московском шоссе и Дунайском проспекте.
Ранее мы сообщали о том, что аэропорт Пулково в понедельник работает без задержек и отмен.
Фото: яндекс.карты
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