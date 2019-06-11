Авиакомпания Utair готовится открыть маршрут Петербург-Махачкала с 22 мая

Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Авиакомпания Utair с 22 мая запустит самолеты между Петербургом и Махачкалой, рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Как сообщили в пресс-службе компании 18 мая, в Махачкалу самолеты Boeing 737-500 отправятся в 12.55, а обратно в Петербург – в 17.10. На данный момент билет из Северной столицы в Дагестан стоит чуть больше пяти тысяч рублей.

Перевозчик отметил, что возобновление маршрутов будет происходить постепенно после резкого сокращения количества перелетов из-за пандемии коронавируса.

Сейчас Utair начинает возобновлять прямое авиасообщение между регионами, минуя Москву, и пассажиры охотно покупают билеты. Полное восстановление маршрутной сети будет зависеть от активности пассажиров. президент "Utair – Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

В компании подчеркнули, что высокий спрос пассажиров обязательно приведет к реализации запланированной летней программы перелетов. На данный момент Utair следит за тем, чтобы на борту всех самолетов были маски и антибактериальные салфетки, а сами воздушные судна ежедневно дезинфицировали и мыли.

Ранее мы сообщали, что костромская авиакомпания возобновляет рейсы до Петербурга.

Фото: Piter.TV