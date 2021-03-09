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Устроивших драку в маршрутке задержали в Купчино

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Пассажиры маршрутки устроили драку в транспортном средстве во Фрунзенском районе. Нарушителей спокойствия забрали сотрудники полиции. Видео с задержания вечером 8-го марта опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте". Очевидец наблюдал за происходящим из окна. 

Инцидент произошел на Будапештской улице. На кадрах видно, как полицейские ведут двух людей к служебной машине. Обстоятельства конфликта не сообщаются. 

Ранее в полицию поступило сообщение о стрельбе в Купчино из автомобиля. В МВД проводят проверку. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: задержание, купчино, маршрутка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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