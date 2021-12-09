Устроившего стрельбу в столичном МФЦ арестовали

О заключении Сергея Глазова под стражу просила сторона обвинения.

Устроившего стрельбу в столичном МФЦ обвинили по трем статьям уголовного кодекса. Сегодня Пресненский суд Москвы вынесет решение о мере пресечения для подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще нескольких посетителей Многофункционального центра в российской столице. В инстанцию с ходатайством об аресте фигуранта расследования обратилась сторона обвинения. Прокуратура просит арестовать гражданина до 7 февраля 2022 года. Речь идет о Глазове Сергее Юрьевиче). В настоящее время местный житель доставлен в зал слушаний.

Поступили материалы ходатайства следователя о заключении под стражу по п. п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ. пресс-служба суда

Напомним, что на территории МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека. Еще четыре человека пострадали, включая 10-летнюю девочку. Подозреваемый использовал травматическое оружие, которое было модернизировано до боевого пистолета. При этом оно не было зарегистрировано на гражданина.

СКР: в Нижегородской области педофила приговорили к 24 годам за убийство 12-летней девочки.

Фото и видео: Telegram/Московские суды общей юрисдикции