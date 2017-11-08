В сеть проникло устрашающее видео из Брянска. На кадрах запечатлено падение стрелы башенного крана.
Как сообщают СМИ происшествие случилось на проспекте Станке Димитрова. Там на данный момент идет строительство 16-этажного дома. Половина стрелы обломилась и упала с большой высоты на землю возле дома 67. По словам местных жителей, неподалеку от стройки.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Видео: YouTube/Наш Брянск
Сегодня, 19:35
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Устрашающее видео: в Брянске рухнула стрела крана
В сети появилось видео устрашающего падения стрелы башенного крана в Брянске.
В сеть проникло устрашающее видео из Брянска. На кадрах запечатлено падение стрелы башенного крана.