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Устрашающее видео: в Брянске рухнула стрела крана

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В сети появилось видео устрашающего падения стрелы башенного крана в Брянске.

В сеть проникло устрашающее видео из Брянска. На кадрах запечатлено падение стрелы башенного крана.

Как сообщают СМИ происшествие случилось на проспекте Станке Димитрова. Там на данный момент идет строительство 16-этажного дома. Половина стрелы обломилась и упала с большой высоты на землю возле дома 67. По словам местных жителей, неподалеку от стройки.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.  

Видео: YouTube/Наш Брянск

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Категории: Новости России

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