Устрашающее видео: в Брянске рухнула стрела крана

В сети появилось видео устрашающего падения стрелы башенного крана в Брянске.

В сеть проникло устрашающее видео из Брянска. На кадрах запечатлено падение стрелы башенного крана.



Как сообщают СМИ происшествие случилось на проспекте Станке Димитрова. Там на данный момент идет строительство 16-этажного дома. Половина стрелы обломилась и упала с большой высоты на землю возле дома 67. По словам местных жителей, неподалеку от стройки.



По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.



Видео: YouTube/Наш Брянск