Усть-Лужскому таможенному посту исполнилось 25 лет

В коллективе на сегодняшний день - 99 человек.

Усть-Лужский таможенный пост отмечает 25-летие. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Для обслуживания губы морского торгового порта в июле 1993 был создан этот пост. Однако история возникновения таможенного дела на Ямбургской-Кингисеппской земле говорит о том, что летопись свою Усть-Лужский пост ведет еще с 20-х годов прошлого века. В 1922 Ямбург переименовали в Кингисепп, соответственно, таможня стала Кингисеппской, уже тогда там действовало 6 таможенных постов и одна таможня третьего класса в Усть-Луге.

В 1993 году свою работу Усть-Лужский таможенный пост начал с оформления лесоматериалов на экспорт и сырья для Усть-Лужского рыбокомбината. Еще в 1993 году на посту работали 7 человек, сейчас их уже 99, коллектив переехал в новое современное здание. С работы Усть-Лужского таможенного поста начинаются стратегические проекты в стране. Именно сюда в 2012 году прибыли первые 19 "Ласточек" из Германии. Сейчас таможенники готовятся к работе в рамках реализации строительства газопровода "Северный поток-2".

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления