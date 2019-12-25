Уссурийских вандалов, осквернивших Вечный огонь, отправили на 2 года в колонию

ВАндалы в октябре 2019 года засыпали Вечный огонь землей.

Вандалов из Уссурийска, которые осквернили Вечный огонь, отправили на 2 года в колонию поселение.

ТАСС сообщает, что Мировой суд Уссурийска признал молодых людей 20 лет и 21 год виновными в "вандализме, то есть осквернение зданий или иных сооружений, совершенное группой лиц" и назначил им наказание - 2 года в колонии поселении.

В октябре 2019 года, приятели в состоянии алкогольного опьянения засыпали землей Вечный огонь на площади Победы в Уссурийске. Молодые люди признали свою вину, объяснив свой поступок опьянением.

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Фото:Piter.TV