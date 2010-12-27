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В Петербурге рабочие на мосту Бетанкура работают день и ночь
Сегодня, 18:19
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Shdaria
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В Петербурге рабочие на мосту Бетанкура работают день и ночь

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В Петербурге не успевают сдать мост через Серный остров.

В Санкт-Петербурге 30 апреля планируют сдать мост через Серный остров, на который активно жалуюся местные жители. "Мойка 78" рассказала о готовности моста Бетанкура. 

Сообщается, что на стройке работы не прекращается ни в выходные дни, ни ночью. Правда, уложиться в сроки сдачи все равно не выходит. Кроме того, жильцы Ремесленной, которые борютяс за спокойную жизнь у моста, мешают стройке. Люди часто вызывают сотрудников полиции, чтобы обеспечить тишину.

В настоящее время на объекте проводятся работы по окраске металлоконструкций пролетного строения и пилона, ведется монтаж опор наружного освещения, системы ливневой канализации, шумозащитных экранов, а также выполняется устройство дорожного полотна.

Представители ЗАО "Пилон" 

Фото: Мойка78

 

 

 

 

Теги: мост бетанкура , мост на ремесленной , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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