В Петербурге рабочие на мосту Бетанкура работают день и ночь

В Петербурге не успевают сдать мост через Серный остров.

В Санкт-Петербурге 30 апреля планируют сдать мост через Серный остров, на который активно жалуюся местные жители. "Мойка 78" рассказала о готовности моста Бетанкура.

Сообщается, что на стройке работы не прекращается ни в выходные дни, ни ночью. Правда, уложиться в сроки сдачи все равно не выходит. Кроме того, жильцы Ремесленной, которые борютяс за спокойную жизнь у моста, мешают стройке. Люди часто вызывают сотрудников полиции, чтобы обеспечить тишину.

В настоящее время на объекте проводятся работы по окраске металлоконструкций пролетного строения и пилона, ведется монтаж опор наружного освещения, системы ливневой канализации, шумозащитных экранов, а также выполняется устройство дорожного полотна. Представители ЗАО "Пилон"

Фото: Мойка78