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В Петербурге летом 2018 года подорожают услуги ЖКХ
Сегодня, 13:11
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Shdaria
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В Петербурге летом 2018 года подорожают услуги ЖКХ

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В Петербурге и Ленобласти услуги ЖКХ подорожают на 6%.

В июле 2018 года средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги для петербуржцев могут вырасти на 6%, для жителей Ленинградской области – на 3,5%. Новые тарифы 26 октября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Изначально Федеральная антимонопольная служба хотела ограничить усредненное повышение коммунальных тарифов по стране тремя процентами. Однако в последнем  распоряжении правительства России приводятся завышенные примерно в 1,5-2 раза большие индексы. Стоит отметить, что по росту цен на услуги ЖКХ Санкт-Петербурге находится на первом месте, среди всех регионов. 

 
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Категории: Общество Новости СПб Лента новостей

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