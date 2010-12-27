В Петербурге летом 2018 года подорожают услуги ЖКХ

В Петербурге и Ленобласти услуги ЖКХ подорожают на 6%.

В июле 2018 года средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги для петербуржцев могут вырасти на 6%, для жителей Ленинградской области – на 3,5%. Новые тарифы 26 октября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Изначально Федеральная антимонопольная служба хотела ограничить усредненное повышение коммунальных тарифов по стране тремя процентами. Однако в последнем распоряжении правительства России приводятся завышенные примерно в 1,5-2 раза большие индексы. Стоит отметить, что по росту цен на услуги ЖКХ Санкт-Петербурге находится на первом месте, среди всех регионов.