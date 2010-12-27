В Петербурге за состояние улиц у зданий будут отвечать предприниматели

В Петербурге предприниматели будут ответственными за благоустройство на территории своего здания.

Депутаты Законодательного собрания 7 марта утвердили законопроект, который направлен на улучшение благоустройства Санкт-Петербурга.

В документе говорится о том, что за уборку, благоустройство и содержание улиц, которые находятся на территории предпринимательского здания, будут отвечать сами бизнесмены.

В пресс-службе ЗакСа сообщили, что согласно законопроекту будет введен мониторинг, с помощью которого удастся отслеживать состояние объектов, а также благоустройства на улицах Северной столицы. Стоит отметить, что правительство Петербурга будет ответственным за реализацию указанного мониторинга. Также уточняются правила благоустройства территории и вводится новое понятие "прилегающая территория".

Сейчас законопроект направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным.

Напомним, что прилегающая территория та, которая относится к зданию, строению, сооружению и земельному участку.

К основным элементам благоустройства относятся:

- декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства;

- элементы озеленения;

- различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений;

- малые архитектурные формы;

- некапитальные нестационарные строения и сооружения;

- информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Также, к благоустройству территории относятся асфальтирование, укладка тротуарной плитки, озеленение, установка ограждений, устройство стоянок для автотранспорта, скамей и другое.