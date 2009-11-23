Можно ли без счетчиков рассчитывать на перерасчет при отключении горячей воды – разъяснение ВЦКП

В летний период в многоквартирных домах производят плановое отключение горячей воды в связи с профилактическими работами. Жители, в квартирах которых установлены индивидуальные приборы учета, платят за фактическое потребление воды. Как же в таких случаях начисляется плата за горячую воду для жителей квартир без приборов учета, и можно ли рассчитывать на перерасчет?

Как пояснили в вычислительном центре ГУП ВЦКП, рассылающем горожанам "розовые квитанции", Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязывает собственников помещений в многоквартирных домах установить приборы учета используемых энергетических ресурсов, в частности счетчики потребления горячей воды.

Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" регламентирует отключение горячей воды следующим образом:

- на 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, на 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали – на 24 часа подряд;

- продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09). В соответствии с п. 3.1.11 отключение систем горячего водоснабжения в этих случаях не должно превышать 14 суток.

Жители квартир, не оборудованных приборами учета, платят за горячую воду по нормативу круглый год, независимо от плановых отключений. Перерасчет в данном случае не производится, -

разъяснили специалисты отдела по связям с общественностью ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"

Если перерыв в водоснабжении превысил предусмотренную законодательством норму, а установить индивидуальные или общие (квартирные) приборы учета нет технической возможности, вы имеете право на перерасчет. К заявлению на перерасчет должен прилагаться акт, подтверждающий отсутствие технической возможности установить приборы учета. За актом и перерасчетом житель должен обратиться в свою управляющую организацию, -

резюмировали в расчетном центре.

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