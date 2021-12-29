Теплоэнергетики устранили дефект на трубе в Колпино – отопление в дома вернулось

Специалисты справились на 4 часа раньше срока.

Аварийная бригада устранила дефект на трубе в Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе "ТЭК СПб" сегодня, 23 января.

Работы на территории у дома № 15 по Павловской улице завершили в 00:20, что произошло на 4 часа раньше, чем планировалось. Отопление и горячее водоснабжение вернулось 37 зданий. Отметим, что 25 из них представляют собой жилые дома, еще три - школы.

В пресс-службе "ТЭК СПб" заявили, что в Колпинском и Пушкинском районах специалисты обновили 37 км трубопроводов, в этом году объем реконструкции доведут до рекордных 48,8 км.

Напомним, что накануне, 22 января, из-за коммунальной аварии в Колпино около 40 домов остались без тепла. Работы на аварийном участке у дома № 15 по Павловской улице начались около 15:15.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энтузиастов 14 спасателей тушили горящий балкон.

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