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Теплоэнергетики устранили дефект на трубе в Колпино – отопление в дома вернулось
Сегодня, 10:54
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Теплоэнергетики устранили дефект на трубе в Колпино – отопление в дома вернулось

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Специалисты справились на 4 часа раньше срока.

Аварийная бригада устранила дефект на трубе в Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе "ТЭК СПб" сегодня, 23 января.

Работы на территории у дома № 15 по Павловской улице завершили в 00:20, что произошло на 4 часа раньше, чем планировалось. Отопление и горячее водоснабжение вернулось 37 зданий. Отметим, что 25 из них представляют собой жилые дома, еще три - школы. 

В пресс-службе "ТЭК СПб" заявили, что в Колпинском и Пушкинском районах специалисты обновили  37 км трубопроводов, в этом году объем реконструкции доведут до рекордных 48,8 км.

Напомним, что накануне, 22 января, из-за коммунальной аварии в Колпино около 40 домов остались без тепла. Работы на аварийном участке у дома № 15 по Павловской улице начались около 15:15.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энтузиастов 14 спасателей тушили горящий балкон.

Фото: Pexels

Теги: горячее водоснабжение, дефект на трубе, колпино, отопление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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