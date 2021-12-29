  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Энтузиастов 14 спасателей тушили горящий балкон
Сегодня, 10:01
204
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Энтузиастов 14 спасателей тушили горящий балкон

0 0

Огонь ликвидировали за 30 минут.

В ночь на 23 января в Красногвардейском районе произошел пожар. На проспекте Энтузиастов в доме № 49 горел балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в девятиэтажном доме поступила в диспетчерскую часть ведомства около 2:46. На борьбу с огнем отправились 14 человек личного состава. Спустя 30 минут пламя потушили.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: опубликовали видео с моментом пожара в здании, где расположена станция метро "Старая Деревня".

Фото: Piter.tv

Теги: горит балкон, мчс, пожар на проспекте энтузиастов, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии