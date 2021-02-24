Трубопровод с горячей водой обрушился на грузовик в Гаражном проезде

По всей видимости, DAF не прошел по высоте.

Днем 24 февраля грузовой автомобиль повредил воздушный трубопровод с горячим водоснабжением в промзоне на Гаражном проезде, 2. В результате вода вытекла наружу, эстакада свалилась вниз и оказалась между кабиной водителя и контейнером. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Высота эстакады составляет 3,5 метров. Инцидент произошел в 15-м часу. Собственник трубопровода отключил теплоснабжение. Из-за происшествия проезд транспорта оказался заблокирован. Решается вопрос о привлечении крана.

По информации Piter.TV, труба принадлежит ГВСУ №14. Здания, которые были подключены к трубопроводу, теперь не отапливаются. Повреждения нужно устранить как можно скорее.

Видео: vk.com/spb_today