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Трубопровод с горячей водой обрушился на грузовик в Гаражном проезде

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По всей видимости, DAF не прошел по высоте.

Днем 24 февраля грузовой автомобиль повредил воздушный трубопровод с горячим водоснабжением в промзоне на Гаражном проезде, 2. В результате вода вытекла наружу, эстакада свалилась вниз и оказалась между кабиной водителя и контейнером. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Высота эстакады составляет 3,5 метров. Инцидент произошел в 15-м часу. Собственник трубопровода отключил теплоснабжение. Из-за происшествия проезд транспорта оказался заблокирован. Решается вопрос о привлечении крана. 

По информации Piter.TV, труба принадлежит ГВСУ №14. Здания, которые были подключены к трубопроводу, теперь не отапливаются. Повреждения нужно устранить как можно скорее. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: горячее водоснабжение, грузовик, эстакада
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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