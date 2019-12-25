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Контроль за безопасностью на городских водоемах усилили
Сегодня, 15:21
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Контроль за безопасностью на городских водоемах усилили

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Оперативные службы в режиме реального времени следят за ледовой обстановкой и патрулируют береговую линию.

В четверг, 24 февраля, в Петербурге решили усилить контроль за безопасностью водных объектов и акваторией Финского залива. Об этом сообщили в Смольном. 

Соответствующее постановление подписал губернатор. На данный момент оперативные службы в режиме реального времени следят за ледовой обстановкой и патрулируют береговую линию.

Губернатор отметил, что из-за резких перепадов температур прочность льда на водоемах снизилась, из-за чего выход на лед стал опасен. Особое внимание уделили рекам и каналам в центральной части города. Также продолжает работу ледокол "Невская застава".

С января по февраль 2022 года на льду спасли 10 человек, почти 1,5 тыс. человек вывезли спасатели с опасных участков.

Фото: Pexels

Теги: петербург, петербургские водоемы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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