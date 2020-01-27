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Ушла из жизни российская телеведущая и актриса Кристина Асмаловская
Сегодня, 10:59
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Ушла из жизни российская телеведущая и актриса Кристина Асмаловская

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Она известна как ведущая детской телевизионной передачи "АБВГДЕйка".

На 42-ом году жизни скончалась российская телеведущая и актриса Кристина Асмаловская. Об этом на своей странице социальной сети Facebook сообщила ее экс-коллега, российская журналистка Татьяна Черняева.

По ее словам, Асмаловская умерла из-за осложнений, вызванных COVID-19. Актриса не была привита от заболевания, так как не успела это сделать. 

Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте.

Татьяна Черняева, российская журналистка

Дата и место похорон пока не назначены.

Асмаловская известна как ведущая детской телевизионной передачи "АБВГДЕйка". Кроме того, она исполнила роли в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Адъютанты любви". Актриса принимала участие в шоу "Танцы со звездами". Ее партнерами были Марат Башаров и Максим Щеголев.

Ранее в Лондоне скончалась супруга пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева.

Фото: ВК/Кристина Асмаловская

Теги: абвгдейка, кристина асмаловская, смерть от covid-19
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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