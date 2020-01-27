Ушла из жизни российская телеведущая и актриса Кристина Асмаловская

Она известна как ведущая детской телевизионной передачи "АБВГДЕйка".

На 42-ом году жизни скончалась российская телеведущая и актриса Кристина Асмаловская. Об этом на своей странице социальной сети Facebook сообщила ее экс-коллега, российская журналистка Татьяна Черняева.

По ее словам, Асмаловская умерла из-за осложнений, вызванных COVID-19. Актриса не была привита от заболевания, так как не успела это сделать.

Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте. Татьяна Черняева, российская журналистка

Дата и место похорон пока не назначены.

Асмаловская известна как ведущая детской телевизионной передачи "АБВГДЕйка". Кроме того, она исполнила роли в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Адъютанты любви". Актриса принимала участие в шоу "Танцы со звездами". Ее партнерами были Марат Башаров и Максим Щеголев.

Ранее в Лондоне скончалась супруга пожизненно осужденного экс-сенатора Изместьева.

Фото: ВК/Кристина Асмаловская